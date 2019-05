शीला दीक्षित ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की ये शिकायत

शीला दीक्षित ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर फोन कॉल्स के माध्यम से गलत सूचनाएं फैलाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की शिकायत की है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शीला दीक्षित और उनके इलेक्शन एजेंट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस ओर आयोग का ध्यान दिलाया है कि स्वचालित फोन कॉल्स के माध्यम से कुछ लोग मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसे गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

Election Agent for Congress's Candidate from North-East Delhi, Sheila Dikshit writes to Election Commission of India stating'complaint is made to bring attention of Commission on certain automated phone calls being used to spread misinformation in attempt to influence electorate.