शाहीन बाग ड्रग्स केस : चारों आरोपियों को अदालत ने 7 दिन की रिमांड में भेजा

एनसीबी के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने कहा कि इस मामले के आतंकवाद से संबंधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और एजेंसी सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

इस खबर को सुनें