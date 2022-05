शाहीन बाग से गिरफ्तार हैदर के यूपी वाले ठिकाने से 900 करोड़ की हेरोइन और बरामद, गुजरात एटीएस ने की कार्रवाई

हैदर को दिल्ली एनसीबी ने शाहीन बाग के एक घर से पकड़ा गया था, तब उसके शाहीन बाग के घर से 300 करोड़ रुपये कीमत की 50 किलोग्राम हेरोइन, 30 लाख रुपये कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद हुए थे।

इस खबर को सुनें