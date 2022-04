शाहीन बाग ड्रग्स केस का नार्को टेरर से कनेक्शन? पाक, दुबई और अफगानिस्तान से लिंक आया सामने

अब तक की जांच में इसके दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंध होने की बात सामने आई है। दुबई से इस सिंडिकेट के ऑपरेट होने की वजह से जांच एजेंसी को शक है कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है।

इस खबर को सुनें