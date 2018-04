गाजियाबादः मासूम की गलती से नाले में जा गिरी बारातियों से भरी कार, दूल्हे के पिता समेत 7 की मौत

गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बहरामपुर से शुक्रवार रात बारातियों को लेकर खोड़ा जा रही कार (टाटा सूमो) नाले में जा गिरी। सीओ सिटी मनीषा सिंह के अनुसार हादसे में चार महिला, एक बच्चे समेत सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। छह अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बहरामपुर के ओमप्रकाश (55) के बेटे रवि की बारात खोड़ा जा रही थी। बारातियों को ले जा रहे सभी वाहन एनएच-24 पर सड़क किनारे खड़े थे। इन्हीं में से एक कार का चालक किसी काम से नीचे उतरा। तभी कार अपने आप पीछे जाने लगी। बताया जा रहा है कि बच्चे ने कार का हैंड ब्रेक हटा दिया था। जिस वजह से कार पीछे की तरफ जाने लगी। जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता तब तक गाड़ी नाले में जा गिरी। कार में 12 लोग मौजूद थे। लोगों ने गाड़ी में फंसे बारातियों को किसी तरह निकाला। घायलों को पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां एक बच्चे की मौत हो गई।

Ghaziabad car accident #UPDATE: Death toll rises to seven, according to CO City Manisha Singh.