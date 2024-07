Hindi News NCR दिल्ली के कई इलाकों में आज निकलेगा ताजिया, जामा मस्जिद पर भारी पुलिस फोर्स; इन रास्तों पर जाने से बचें

दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को ताजिया जुलूस के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुलूसों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। कुछ सड़कों पर जाने से बचें।

Sneha Baluni Wed, 17 Jul 2024 11:15 AM पीटीआई,नई दिल्ली