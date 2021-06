सागर राणा मर्डर केस : सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ाई गई

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक के लिए बढ़ा दी है।

सुशील कुमार को नौ दिन की न्यायिक हिरासत के बाद शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रीतिका जैन के समक्ष पेश किया गया। सुशील पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं।

पुलिस ने अदालत में सुशील कुमार पर हत्या का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पास पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनमें सुशील और उनके सहयोगियों को सागर की पिटाई करते देखा जा सकता है।

हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय बक्करवाला को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने 23 मई को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी चार मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार थे। पहलवान सुशील पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि अजय पर 50 हजार का इनाम था।

इस हत्याकांड में सुशील कुमार और उनके साथी अजय बक्करवाला, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब, मंजीत, रोहित करोर, विजेंदर उर्फ ​​बिंदर और अनिरुद्ध समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Delhi's Rohini court extends till June 25 the judicial custody of wrestler Sushil Kumar, in connection with the murder of wrestler Sagar Rana at Chhatrasal Stadium