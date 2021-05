सागर धनखड़ हत्याकांडः ओलंपियन सुशील कुमार पर कसा शिकंजा, एक लाख रुपये का इनाम घोषित

सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये इनाम का घोषित किया है। सुशील के खास सहयोगी अजय पर भी 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील की पुलिस लगातार तलाश कर रही है।

रोहिणी कोर्ट से सुशील और नौ अन्य आरोपितों के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट भी हासिल कर चुकी है। पुलिस सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करा चुकी है। स्टेडियम में काम करने वाले 17 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है।

Case relating to killing of Sagar Rana at Chhatrasal Stadium | Reward of Rs 1 Lakh on info leading to arrest of wrestler Sushil Kumar announced. Rs 50,000 reward announced for Ajay, who is absconding too: Delhi Police



Non-bailable warrant has been issued against Kumar & others. pic.twitter.com/0gsp04aStm