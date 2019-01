शीला के समारोह में टाइटलर के शामिल होने से मचा बवाल, शिअद ने कही ये बात

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा बुधवार को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख का कार्यभार संभालने के मौके पर हुए कार्यक्रम में अन्य नेताओं के साथ पूर्व मंत्री जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे। वैसे, इस मौके पर जगदीश टाइटलर की मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ता रहा है।

कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने टाइटलर से दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के रूप में शीला दीक्षित की नियुक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है और इससे पार्टी कार्यकतार्ओं का मनोबल फिर से बढ़ा है।

शीला ने संभाली दिल्ली कांग्रेस की कमान, जगदीश टाइटलर भी रहे मौजूद

यह पूछे जाने पर कि उनका नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ता रहा है, टाइटलर ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं। कोई मामला नहीं है। कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है।

Jagdish Tytler on Sajjan Kumar's conviction in 1984 anti-Sikh riots: What can a man say when the Court has given a verdict. You also mention my name. Why? Is there an FIR? Is there a case? No? Then why do you take my name? Someone said that and you believed it. pic.twitter.com/apPlOzC5Oe