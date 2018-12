चांदनी चौक : 5 'सीक्रेट' लॉकर्स से मिले और 5 करोड़, अब तक 30 करोड़ रुपये बरामद

दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान के नीचे मिले लॉकरों में से रकम बरामद होने का सिलसिला निरंतर जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, 5 और लॉकरों से 5.4 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं। अब तक नकद जब्त की कुल राशि 30.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं, 175 लॉकर अभी तक खोले ही नहीं जा सके हैं।

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने बीते दिनों दिल्ली के चांदनी चौक बाजार की एक दुकान में छापेमारी की थी जहां उन्हें 300 लॉकर मिले थे जिनमें पैसे भरे थे। छापेमारी के बाद विभाग ने इन लॉकरों को सील कर दिया था। विभाग की तरफ से सील किए गए 300 लॉकरों में से 100 लॉकर विभाग समेत लॉकर संचालित करने वाली कंपनी के लिए भी पहेली बने हुए हैं।

असल में लॉकर को जब्त करने के बाद 200 लॉकर मालिक तो जांच के लिए सामने आ गए, लेकिन 100 लॉकर मालिकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आयकर विभाग ने 5 नवंबर को चांदनी चौक के खारी बावली में फकीर चंद लॉकर्स एंड वॉल्टस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहे लॉकर को जांच के लिए सीज कर दिया था। इसमें कुल 300 लॉकर थे। तब से अब तक आयकर विभाग 150 लॉकर को खोल कर जांच कर चुका है। इसमें से 25 करोड़ मिलने की बात सामने आई है।

IT sources: Have seized Rs 5.4 crore cash from 5 lockers in Chandni Chowk, Delhi. Till now the total amount of cash seized is Rs 30.4 crore. 175 lockers are yet to be opened. pic.twitter.com/G34zvQF3GL