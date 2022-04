दिल्ली के पॉश इलाके आनंद लोक में 4 करोड़ के गहनों की लूट, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पुलिस की कई टीमें जांच में जुटीं

राजधानी दिल्ली के इस पॉश इलाके में हुई इस लूटपाट की खबर सुनते ही दक्षिण दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए और तुरंत डिफेंस कॉलोनी थाने की टीम और दक्षिणी दिल्ली के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

