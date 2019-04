रोहित शेखर ने प्रॉपर्टी के लिए बनाई थी वसीयत, अपूर्वा को नहीं दी थी हिस्सेदारी

रोहित शेखर हत्या मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को उनकी पत्नी अपूर्वा को साउथ दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों अपनी शादी से खुश नहीं थे और उनमें लगातार झगड़े होते रहते थे। रोहित शेखर की 16 अप्रैल को कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।

अपूर्वा ने बताया कि घटना वाली रात उसने वीडियो कॉल के दौरान रोहित को अपनी एक महिला रिश्तेदार के साथ कार में शराब पीते हुए देख लिया था, जिसको लेकर उन दोनों में हुए झगड़े में उसने गला घोंटकर रोहित शेखर की हत्या कर दी थी।

तलाक तक आ गई थी नौबत

उसने बताया कि उनके बीच महिला रिश्तेदार से नजदीकी और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर उनके बीच तलाक की नौबत आ गई थी। रोहित ने किसी तरह से समझा कर उसे मायके से बुलाया था। लेकिन घटना वाली रात फिर से हुए झगड़े में उसने रोहित की हत्या कर दी। वहीं, प्रॉपर्टी के लिए बनाई गई वसीयत में भी अपूर्वा की हिस्सेदारी नहीं थी। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया।

गौरतलब है कि अपूर्वा से इस मामले में बीते रविवार से पूछताछ की जा रही थी। शुरुआत में अपूर्वा ने क्राइम ब्रांच की टीम को भटकाने की कोशिश की थी। वह लगातार अपने बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ। वहीं, रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी ने रविवार को अपनी बहू अपूर्वा और उसके परिवार पर लालची होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे पारिवारिक संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने पहले कहा था कि रोहित-अपूर्वा के बीच शादी के पहले दिन से ही झगड़े हो रहे थे।

Late UP and Uttarakhand CM ND Tiwari's son Rohit Shekhar Tiwari's death case: Apoorva Tiwari, the wife of Rohit, who has been arrested today in connection with the case, being taken for questioning by Delhi Crime Branch on April 21. #Delhi pic.twitter.com/7YqZ1z9E0Y