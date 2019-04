रिपोर्ट से खुलासा: मुंह दबाकर की गई एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या, दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज

रोहित शेखर तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 'अननैचुरल' बताए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम रहे स्वर्गीय एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'अप्राकृतिक मौत' का खुलासा हुआ है। इसके चलते अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या का मामला) के तहत मामला केस किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।

इसके साथ ही फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें उनके आवास पर पहुंच गई हैं। क्राइम ब्रांच ने घर पर मौजूद लोगों से सघन पूछताछ भी शुरू कर दी है।

