रोहित शेखर हत्या : कोर्ट ने अपूर्वा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी को शुक्रवार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मुख्य मेट्रोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने पुलिस द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि अपूर्वा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसे जेल भेज दिया।

