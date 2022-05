दिल्ली: राजद प्रमुख लालू प्रसाद को एम्स से मिली छुट्टी, जानें कब जाएंगे पटना

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी तबीयत में सुधार होने और सभी जांच पहले से बेहतर नतीजे के साथ आने के बाद उन्हें बुधवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

इस खबर को सुनें