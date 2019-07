हिट एंड रन केस : LJP कार्यकर्ता की मौत के मामले में रेडियो जॉकी गिरफ्तार

पिछले सप्ताह सड़क हादसे में लोकजनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद हिट एंड रन मामले में पुलिस ने एक रेडियो जॉकी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, पिछले रविवार को विंडसर प्लेस में रेडियो सिटी के आरजे अंकित गुलाटी की तेज गति एसयूवी ने लोजपा कार्यकर्ता धीरज कुमार की बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

DCP New Delhi: One RJ Ankit Gulati arrested from his house in Patel Nagar, in connection with a hit&run case of 30 June where 35-year-old man was mowed down by his speeding vehicle near Raisina Road. Deceased was later identified as Dheeraj, member of Lok Janshakti Party.