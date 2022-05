गार्डन गैलेरिया के बाद नोएडा के एक और रेस्टोरेंट में ग्राहकों पर हमला, तीन दोस्तों पर चाकू से वार, दो की हालत गंभीर 

नोएडा के सेक्टर-38 ए में गार्डन गैलरिया के मॉल में बाउंसरों द्वारा एक युवक को पीट-पीटकर मार डालने के बाद अब ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। सेक्‍टर-15 में एक रेस्‍टोरेंट में काफी पीने गए

Tue, 03 May 2022 08:55 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,नोएडा Tue, 03 May 2022 08:55 AM

इस खबर को सुनें