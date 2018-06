सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, आज से काम पर लौटने की कोशिश करूंगा : सिसोदिया

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है और वह आज से कामकाज शुरू करने का प्रयास करेंगे।

गौरतलब है कि वह उप-राज्यपाल कार्यालय में 13 जून से अनशन पर हैं और सेहत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

पेशाब में कीटोन का स्तर तेजी से बढ़ने और रक्त शर्करा का स्तर घटने के बाद सिसोदिया को सोमवार दोपहर करीब तीन बजे एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया था।

Good Morning!!

With Doctor's care and your blessings, I am recovering fast.



Yesterday, my ketone level was 7.4 & BP reached 184/100, which was leading to renal failure. But now everything is under control.



If doctors allow I'll try to be back to work today only. pic.twitter.com/Ham1qOSUMM