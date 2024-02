Rapid Rail Project: 55 मिनट में कर सकेंगे 4 घंटे का सफर, सामने आई मेरठ मेट्रो की पहली झलक

ऐप पर पढ़ें

First Look Of Meerut Metro Train: मेरठ मेट्रो ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसने सबको फैन बना लिया है। दरअसल, एलस्टॉम द्वारा निर्मित पहला ट्रेन सेट शुक्रवार को एनसीआरटीसी को सौंप दिया गया। साथ ही, अच्छी बात यह है कि 2024 के अंत तक मेरठ उत्तर प्रदेश का सातवां शहर बन जाएगा, जहां मेट्रो सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। इससे लाखों लोगों के सफर और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

एल्सटॉम ने एक बयान में कहा कि इस ट्रेन के समूचे सेट की आपूर्ति एनसीआरटीसी के तहत संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के लिए 210 कोच की आपूर्ति के लिए हुए अनुबंध का हिस्सा है। एल्सटॉम ने साल 2020 में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

मेरठ मेट्रो ट्रेन की खासियत

मेरठ मेट्रो के लिए एल्सटॉम द्वारा 10 ट्रेन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी तीन कोच के होंगे।

हर ट्रेन की क्षमता 700 यात्रियों की होगी।

एल्सटॉम इनका 15 साल तक मेंटेनेंस करेगी।

ये सभी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी।

इनमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस की सुविधा होगी।

बता दें कि मेरठ से दिल्ली के बीच चलने वाली आरआरटीएस ट्रेनों में यात्रियों को हर सीट पर ओवरहेड सामान रैक, वाई-फाई व मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग जैसी विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी। आरआरटीएस कॉरिडोर, एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर, दिल्ली और मेरठ के बीच सड़क मार्ग से यात्रा का समय मौजूदा तीन से 4 घंटे से कम होकर लगभग 55 मिनट हो जाएगा। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, 82.15 किलोमीटर लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस जून 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इस मेट्रो ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है।