देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा रेप का आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

गिरफ्तारी से बचने के लिए मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे बलात्कार के एक आरोपी को दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान अमित सैनी (30 वर्ष) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ निहाल विहार पुलिस थाने में बलात्कार का मामला दर्ज था।

सीआईएसएफ के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि अमित सैनी बुधवार देर रात मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान से कुआलालम्पुर जाने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ को जानकारी मिली थी कि बलात्कार के एक मामले का आरोपी अमित सैनी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश जाने वाला है।

आईजीआई हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को इस बारे में जानकारी दी गई। सतर्कता एवं खुफिया दल ने समन्वय स्थापित करके आरोपी की सभी जानकारियां साझा कीं।

Central Industrial Security Force at Delhi's Indira Gandhi International Airport yesterday nabbed a passenger accused in rape case and handed him over to Delhi Police; Further legal action underway. pic.twitter.com/2VfRfQAvsn