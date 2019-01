स्कूली छात्रों को मिलें अच्छे संस्कार, जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी : राजनाथ

स्कूली बच्चों में अच्छे संस्कारों के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोमवार को कहा कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा (Education) प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। यह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसका उद्देश्य समाज का कल्याण सुनिश्चत करना है एक महत्वपूर्ण कारक है।

ग्रेटर नोएडा में खुलेगा एक और केंद्रीय विद्यालय, 21 को होगा उद्घाटन

ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के सूरजपुर (Surajpur) स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) (CISF) कैम्प में केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) (केवी) की आधारशिला रखने के बाद मंत्री ने केंद्रीय स्कूलों के संगठन से बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित का अनुरोध किया।

Lighting the lamp of hope Chief Guest Hon'ble @HMOIndia Sh. @rajnathsingh ,Guest of Honour @dr_maheshsharma & dignitaries lighting the lamp for bright future of CAPFs wards during the Foundation Stone laying ceremony of Kendriya Vidyalaya @ CISF Unit SSG ,Noida. #सब_पढ़े_सब_बढ़े . pic.twitter.com/QnbJItlNBD

राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षा देना ही काफी नहीं है बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार और गुण विकसित किए जाएं। जो भी समाज की भलाई और बेहतरी चाहता है, उस हर व्यक्ति के लिए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है।

Hon'ble HM Sh. @rajnathsingh laid the foundation stone of K.V @ CISF Unit SSG, Noida and performed Bhoomi Pujan on the occasion. The school will prove to be a milestone in the direction of affordable, accessible and quality education for approx 1200 wards of CAPFs. pic.twitter.com/mLpaQC0dbl