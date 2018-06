दिल्ली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में राजेश भारती गैंग के 4 बदमाश ढेर, एक बदमाश औऱ छह पुलिस कर्मी घायल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में शुक्रवार को दिल्ली के मोस्ट वांटेड राजेश भारती गैंग के चार इनामी अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एक बदमाश गोली लगने से घायल है। वहीं, छह पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, एक लाख रुपये का इनामी बदमाश राजेश भारती हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर राजेश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने गैंग के साथ छतरपुर आने वाला है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। इसी दौरान आज यह मुठभेड़ हो गई जिसमें चार बदमाश ढेर हो गए।

More #visuals from the spot: 5 criminals and 6 police personnel injured in an encounter between the Special cell of #Delhi Police and Rajesh Bharti Gang in #Delhi's Chhatarpur pic.twitter.com/9miTjTQQpm