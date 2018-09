सड़कों पर उतरे देशभर के किसान-मजदूर,सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

किसान और मजदूरों से जुड़े मुद्दे, कर्जमाफी, महंगाई, न्यूनतम भत्ता समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर देशभर के किसान बुधवार को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये मार्च रामलीला मैदान से शुरू होकर संसद तक पहुंचा। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बूढ़े शामिल हैं। इस रैली को मजदूर किसान संघर्ष मार्च का नाम दिया गया है।

सुबह हुई बारिश और किसानों के इस मार्च के चलते राजधानी की कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। इसके चलते लोगों को भारी दिक्‍कतों को सामना करना पड़ रहा है।

Delhi: Protestors under Mazdoor Kisan Sangharsh march towards Parliament from Ramlila Maidan. They are demanding debt waivers for farmers among other demands. pic.twitter.com/q7mzp8CzsL