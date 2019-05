प्रियदर्शिनी मट्टू केस : LLM की परीक्षा के लिए संतोष की पैरोल मंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1996 में हुए प्रियदर्शिनी मट्टू के रेप और मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी संतोष कुमार सिंह को एलएलएम की परीक्षा में बैठने के लिए मंगलवार को तीन सप्ताह की पैरोल को मंजूरी दे दी।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एलएलएम (मास्टर ऑफ लॉ) की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए संतोष कुमार सिंह को पैरोल दी। कोर्ट ने कहा कि संतोष कुमार सिंह की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाली हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उसकी याचिका का विरोध नहीं करने पर उसे 21 मई से जेल से रिहा किया जाएगा।

Delhi High Court grants parole to Santosh Kumar Singh, a convict in Priyadarshini Mattoo rape and murder case, to write his LLM exams.

He is serving life term in the case. Court also asked him to furnish a personal bail bond of Rs 25000 and a like amount surety. pic.twitter.com/Ooln0gev7V