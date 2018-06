दिल्ली मेट्रोः पीएम मोदी ने मुंडका-बहादुरगढ़ कॉरिडोर का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो के मुंडका-बहादुरगढ़ खंड का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता शहरों में सुगम, आरामदायक और सस्ता परिवहन व्यवस्था बनाने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस नए खंड का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात संपर्क और विकास का एक-दूसरे के साथ सीधा संबंध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “हमारी सरकार ने मेट्रो के लिए नीति बनायी। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि हमने महसूस किया कि मेट्रो के लिए सुसंगत कार्य की बड़ी जरूरत होती है।” उन्होंने कहा कि ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो ट्रेनों के कोच भारत में बनाकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है।



मोदी ने कहा , “ दिल्ली मेट्रो और अन्य मेट्रो को बनाने में कई देशों ने हमारी मदद की और अब हम अन्य देशों की मेट्रो प्रणाली के लिए कोच डिजाइन करके उनकी मदद कर रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो प्रणाली का निर्माण सहयोग के संघवाद से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा , “ जहां कहीं भी भारत में मेट्रो बन रहा है, केंद्र और संबंधित राज्य की सरकार साथ काम कर रही है।”



प्रधानमंत्री ने कहा, “नए भारत को नये और स्मार्ट ढांचे की जरूरत है। हमने सड़कों , रेलवे , राजमार्ग , हवाईमार्ग , जलमार्ग और इंटरनेट संपर्क पर काम किया। यातायात संपर्क और समय से विकास परियोजनाओं को पूरा करने पर हमारा ध्यान अद्वितीय रूप से केंद्रित है। ” उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ में काफी आर्थिक विकास हुआ है। यहां कई शैक्षणिक केंद्र हैं। यहां के छात्र दिल्ली तक की यात्रा करते हैं।

I congratulate the people of Haryana and Delhi on the commencement of this new section of the Delhi Metro. It is gladdening to see Bahadurgarh connected with the Delhi metro. This is the third place in Haryana, after Gurugram and Faridabad to be connected like this: PM Modi pic.twitter.com/3L3zgtJW5s