दिल्ली में बिजली सकंट: सत्येंद्र जैन ने केंद्र को पत्र लिख बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने की मांग की

दिल्ली में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक की।

इस खबर को सुनें