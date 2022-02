गुरुग्राम: सोसाइटी में फ्लोर गिरने से बड़ा हादसा, कई लोगों के दबे होने की आशंका

गुरुग्राम सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में गुरुवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सोसाइटी के डी-टावर में एक-एक कर छह फ्लोर पर बने फ्लैट के ड्राइंग-रूम का हिस्सा एक के एक उपर गिर गया।

सभी छह फ्लैटों में परिवार रह रहे थे। घटना में कई लोगों के दबे होने की आंशका है। पुलिस सहित राहत बचाव दल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी की मौत की पुष्टी नहीं की गई है।

#WATCH | Haryana: Visuals from Chintels Paradiso housing complex in Gurugram's Sector 109 where a portion of the roof of an apartment has collapsed. Details awaited.

सोसाइटी के लोगों से मिली जानकारी अनुसार गुरुवार को छठी मंजिल पर बने एक फ्लैट में मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस दौरान फ्लैट फर्श टूट गया और पांचवी मंजिल पर बने फ्लैट में जा गिरा। इसी तरह एक-एक कर छठी मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल के फ्लोर का मलबा पहली मजिंल पर बने फ्लैट में आकर गिर गया।

हादसे की सूचना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ,दमकल विभाग,एनडीआरएफ,एसडीआरएफ ,सिविल डिफेंस की मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया।