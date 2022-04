भाजपा राज में थाने, तहसील और कलेक्ट्रेट बने भ्रष्टाचार के अड्डे: अखिलेश यादव

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राज में थाने, तहसील व कलेक्ट्रेट भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए गए हैं।

भाषा,लखनऊ Shivendra Singh Mon, 04 Apr 2022 06:56 PM

