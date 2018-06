'PMO ने 'आप' की राह में रोड़े अटकाने को एलजी व जांच एजेंसियों को लगाया'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उन्होंने उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियों को लगा रखा है।

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के बाद चार महीने से 'आप सरकार' के मंत्रियों की बैठकों का बहिष्कार कर रहे दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अपनी यह हड़ताल जारी रखने के लिए धमकाया जा रहा है।

केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ''यह हड़ताल पीएमओ की ओर से कराई जा रही है और इसमें समन्वय उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा किया जा रहा है।''

Watch Important Press Conference by Delhi CM @ArvindKejriwal live right now. https://t.co/p5C8U2vxbH