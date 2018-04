मेट्रो से अंबेडकर जयंती समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी, लोगों ने जमकर ली PM संग सेल्फी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर दिल्ली के 26, अलीपुर रोड पहुंचे। पीएम मोदी डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन करने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं।

इस दौरान मेट्रो में यात्रा कर रहे कुछ लोग अपने-अपने मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री के फोटो लेते दिखे। इसके साथी कुछ लोगों ने स्टेशन पर प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 7 सितंबर को भी मेट्रो में यात्रा की थी।

