पीएम मोदी ने मांगी केजरीवाल की लंबी उम्र की दुआ, ट्वीट कर कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अपने सभी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर उन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उनके स्वस्थ और लंबे जीव की कामना की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र ने ट्वीट कर कहा, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।''

Birthday greetings to Delhi CM Shri @ArvindKejriwal. Praying for his good health and long life.