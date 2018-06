PM मोदी चाहते हैं कि 'आप' के हर अच्छे काम में बाधा डालें एलजी : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उपराज्यपाल की मदद से दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा, ''मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी के क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे काम रोकने के लिए एलजी हर संभव प्रयास करें।

लेकिन, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा काम जारी रहेगा। भगवान हमारे साथ है और जनता भी हमारे साथ है।''

My sources tell me that PM wants LG to do everything possible to stop AAP govt’s good work in education, health, water n electricity.



We will not let that happen. Good work will continue. God is wid us. People r wid us. https://t.co/C42HFQdZLG