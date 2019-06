पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम की इस बेटी को पत्र लिखकर कही ये बात

छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय आरुषि यादव के पत्र का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको पत्र भेजा। प्रधानमंत्री से पत्र मिलने के बाद से आरुषि और उसका परिवार काफी खुश है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरुषि को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के युवाओं में काफी क्षमता है। वे भारत को सबसे बेहतर स्टार्ट-अप देश रूप में विकसित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 तक देश के सभी लोगों के पास मकान हो, उस पर काफी काम करना है। किसानों की आय को भी दोगुना करना है। देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर करने के लिए सरकार के पास बेहतर योजना है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सरकार बड़े स्तर पर काम करेगी। हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है और भारत को एक समृद्ध देश का निर्माण करेंगे।

आरुषि यादव अपने परिवार के साथ सेक्टर-90 स्थित डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स में रहती है। उसने 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए चुनाव में भारी बहुमत से जीत पर शुभकामनाएं दीं। पत्र में लिखा कि आप लोगों को जागरूक करें कि आस-पास फैले कूड़ा-कचरे को लोग साफ करें। मैं भी अपने क्षेत्र को साफ करूंगी।

My 11 year old daughter is very very happy after she received a letter from our beloved PM Shri Narender Modi Ji. It was her idea only to write a letter of congrts to Modi ji. I just assisted in posting the letter.

Thank you Modi ji @narendramodi for making her so happy. pic.twitter.com/kdYue4ZOzU