ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल के आठ प्रमुख स्टेशनों पर प्लैटफॉर्म टिकटों की बिक्री एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस बार रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए प्लैटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ाकर 30 रुपये प्रति प्लैटफॉर्म टिकट कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस की वजह से धीमी पड़ी रेल सेवा अब धीरे-धीरे पटरी पर अपनी गति में लौट रही है। कोरोना की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण काफी समय से ट्रेनों का संचालन कम कर दिया गया था और रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लैटफॉर्म टिकट की बिक्री भी रोक दी गई थी। हालांकि, अब फिर से सिलसिलेवार तरीके से देशभर में ट्रेनों की सेवा बहाल की जा रही है।

It has been decided to re-start the sale of platform tickets at eight major stations of Delhi Division. The rates of the platform ticket have been increased to Rs 30 per platform ticket in order to prevent unnecessary crowding at the station: Northern Railways