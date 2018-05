सावधान: दिल्ली में इस कंपनी के बर्गर में मिला प्लास्टिक, गला जख्मी

मध्य दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक लोकप्रिय अमेरिकी फास्ट-फुड चेन से बर्गर खरीदना एक व्यक्ति के लिए महंगा पड़ा। बर्गर में प्लास्टिक का एक टुकड़ा था जिससे उस व्यक्ति के गले में घाव हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राकेश कुमार ने रविवार को बर्गर किंग आउटलेट से चीज वेज बर्गर खरीदा। खाने के दौरान कुमार ने महसूस किया कि इसमें कुछ सख्त चीज है। इसके बाद कुमार को मिचली आने लगी।

Delhi: FIR registered against shift manager of Burger King located at Rajiv Chowk Metro Station after a man claimed he was hospitalised after ingesting piece of sauce pouch which was found in the burger he ordered there on May 13. The manager was arrested&later released on bail.