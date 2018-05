लोगों को मनमोहन सिंह जैसे 'शिक्षित प्रधानमंत्री' की कमी खल रही : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए गुरुवार को कहा कि लोगों को मनमोहन सिंह जैसे 'शिक्षित प्रधानमंत्री' की कमी खल रही है।

हालांकि, केजरीवाल अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव के दौरान वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के निशाने पर रहे थे।

केजरीवाल ने गिरते रुपये पर वॉल स्ट्रीट पत्रिका का एक लेख डालते हुए ट्विटर पर लिखा, ''लोगों को डॉ. मनमोहन सिंह जैसे शिक्षित प्रधानमंत्री की कमी खल रही है। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री तो पढ़ा-लिखा ही होना चाहिए।

People missing an educated PM like Dr Manmohan Singh



Its dawning on people now -“PM तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए।” https://t.co/BQTVtMbTO2