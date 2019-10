CISF ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को दबोचा

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर 0.32 एमएम के 8 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार यात्री की पहचान तेजिंदर सिंह के रूप में हुई है। सीआईएसएफ ने हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उसके कब्जे से 8 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद सीआईएसएफ ने उस यात्री को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।

Delhi: One passenger, Tejinder Singh was apprehended by Central Industrial Security Force (CISF), in possession of 8 live rounds of 0.32mm, at the Indira Gandhi International (IGI) Airport, today. The passenger was later handed over to Delhi Police for further action.