दिल्ली: तेज रफ्तार कार ने स्कूल जा रही 3 बच्चियों को कुचला, 1 की मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार में बुधवार की सुबह तेज स्पीड आ रही कार ने स्कूल जा रही 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक लड़की लड़की की मौत हो गई है जबकि अन्य 2 लड़कियां भी बुरी तरह घायल हो गईं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Swati Kumari Wed, 06 Apr 2022 12:11 PM

