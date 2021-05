ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मामला : 'खान चाचा' के मालिक नवनीत कालरा को दूसरी बार भी गिरफ्तारी से राहत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को दूसरी बार इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दी, अब वहां तय होगा कि बुधवार को अर्जी पर किस अदालत में सुनवाई होगी।

कोर्ट ने टिप्पणी की, ''जिला जज, दक्षिण पूर्व के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे जमानत अर्जी पेश की जाएगी, वे उसे संबंधित अदालत को भेजेंगे। आरोपी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत या छूट नहीं है।

