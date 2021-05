ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस : दिल्ली पुलिस ने फिर मांगी नवनीत कालरा की 5 दिन की रिमांड

दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के एक रेस्तरां में कथित तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा की 5 दिन की और पुलिस रिमांड मांगी है। साकेत कोर्ट ने गुरुवार को नवनीत कालरा को दोबारा पुलिस रिमांड पर भेजने की अपील करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिसारत में भेज दिया था। पुलिस ने अदालत ने आग्रह किया था कि नवनीत की रिमांड अवधि को पांच दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन अदालत ने पुलिस की अपील ठुकरा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से मांग की है कि आरोपी की रिमांड अवधि पांच दिन और बढ़ा दी जाए, ताकि कालाबजारी व जमाखाेरी के इस बड़े मामले की गहराई से तफ्तीश हो सके। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने उसे बीते रविवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। कालरा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और वकीलों के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पाने की कोशिश कर रहा है।

Delhi Police seeks 5-day further police custody of businessman Navneet Kalra in connection with a case relating to the alleged hoarding of oxygen concentrators in a restaurant in South Delhi.