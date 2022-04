घूमने के साथ अब सीखने का भी मौका, सरकार शुरू करने जा रही अतुल्य भारत 3.0 अभियान, जानिए क्या होगा खास?

अतुल्य भारत 3.0 अभियान के तहत सरकार पर्यटन के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इन बदलावों के तहत पर्यटक उसके आस-पास के क्षेत्र और गतिविधियों का भी अनुभव कर पाएंगे।

