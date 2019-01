दिल्ली: मामूली कहासूनी के बाद हुए झगड़े में महिला की मौत, बेटा-पति गंभीर रूप से घायल

दिल्ली के ख्याला इलाके में मामूली कहासूनी के बाद हुए झगड़े में एक युवक ने चापड़ से एक ही परिवार के तीन लोगों को घायल कर दिया। जिससे एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है। सुनीत के पत्नी 41 वर्षीय वीरू और 18 वर्षीय आकाश घायल हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां वीरू की स्थिती गंभीर बनी हुई है, जिसे डीडीयू अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है।

Spot visuals: One woman dead, two seriously injured in a clash between neighbours, in Delhi's Khayala area; Police investigation underway. pic.twitter.com/zcpYzLDwfC