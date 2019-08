दिल्ली : बादली में तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहने से एक की मौत, दो घायल

बाहरी दिल्ली के बादली इलाके में तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य दो लोग घायल हुए हैं।

दिल्ली दमकल विभाग (डीएफएस) के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें आज सुबह सवा पांच बजे घटना की जानकारी मिली और अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेज बचाव कार्य शुरू किया गया।

Delhi: One person killed, two seriously injured after portion of a three-storied building collapsed in Badli area, early morning today.