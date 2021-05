हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, सुनवाई आज

हत्या केस में फरार चल रहे ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। सुशील कुमार की बेल याचिका पर रोहिणी कोर्ट मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगी।

पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिलली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या का आरोप है। मामले में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है।

Olympic medalist Sushil Kumar moves anticipatory bail plea. The hearing will be in Rohini Court today.



Non-bailable warrant issued against Sushil Kumar & others in the case relating to killing of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium.



(File photo) pic.twitter.com/akEPGh9xPu