राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुफ्त टीकाकरण कैम्प लगाएगी एनएसयूआई

कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर एनएसयूआई मुख्यालय में मुफ्त कोविड-19 वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन करेगी। एनएसयूआई का कहना है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरू से ही देश की जनता के लिए मुफ्त टीकाकरण की मांग उठाई थी।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसे देखते हुए NSUI ने दिल्ली के रायसीना रोड स्थित अपने मुख्यालय में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान आयोजित करने की योजना बनाई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने बताया कि संगठन 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर नि:शुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन कर रहा है।

Shri Rahul Gandhi ji is the only leader who raised the demand for vaccination to the people of the country from the beginning. On the occasion of Shri @RahulGandhi's birthday on 19 June, NSUI will be organizing the vaccination camp at NSUI headquarters. pic.twitter.com/QsFT0U3Y9I