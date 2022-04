हिंदी न्यूज़ NCR अब निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, ड्रेस और किताबों के लिए अभिभावकों को नहीं कर सकेंगे बाध्य

अब निजी स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। अभिभावक जिस मर्जी दुकान से चाहें किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं।

गाजियाबाद | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 09 Apr 2022 06:01 PM

