अब मोबाइल फोन से भी किया जा सकेगा पासपोर्ट के लिए आवेदन

सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं के सरलीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के किसी भी कोने से इसके लिए आवेदन करने के साथ-साथ मोबाइल फोन से भी आवेदन करने की सुविधा मंगलवार से शुरू कर दी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च करके इन दोनों सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की।

Now, through Passport Seva app, people can apply for a passport from any part of the country. Police verification will be done on the address you will give on the app. The passport will be dispatched to that address: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/rdYdq6sRsb