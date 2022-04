दिल्ली दंगे: हथियार सप्लायर बाबू वसीम गिरफ्तार, शाहरुख को मुहैया कराए थे हथियार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा है कि वसीम ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि जिस पिस्टल को शाहरुख ने पुलिसकर्मी पर ताना था वह उसी ने मुहैया कराई थी। दिल्ली दंगों के बाद से ही बाबू वसीम फरार चल रहा था

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Swati Kumari Fri, 08 Apr 2022 01:30 PM

