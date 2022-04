स्कूल बसों में ग्रिल के इंतजामों की अनदेखी, हादसे का डर

स्कूल बसों के चालान किए जा रहे हैं। इसके बाद भी स्कूलों और बस ऑपरेटरों की ओर से लापरवाही जारी है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से नोएडा एक्सटेंशन, सूरजपुर, सेक्टर-60, 61, 62, 65, 66 समेत

इस खबर को सुनें