नोएडा : खुले में नमाज सहित सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी

नोएडा में अब बिना अनुमति खुले में नमाज पढ़ने के साथ किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। गौतमबुद्धनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. अजयपाल शर्मा ने इस संबंध में एक पत्र लिखकर सभी कंपनियों को आदेश यह दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर कंपनियां दोषी होंगी और विधि सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर-58 में बिना अनुमति खुले नमाज पढ़ने के बाद पुलिस ने ये आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी धार्मिक आयोजनों के लिए है। यह भी जानकारी मिली है कि नोएडा सेक्टर-58 कोतवाली क्षेत्र के सिर्फ एक पार्क को लेकर विवाद है। वहीं, आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो पूरे नोएडा में किसी तरह की पाबंदी से पुलिस ने इनकार किया है।

सभी कंपनियों के लिए है यह सूचना

एसएसपी अजयपाल शर्मा के मुताबिक, नोएडा सेक्टर-58 में खुले स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इस नोटिस के संबंध में एसएसपी का कहना है कि सेक्टर-58 में नोएडा प्राधिकरण का पार्क है। इस पार्क में धार्मिक आयोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा इजाजत मांगी गई थी, लेकिन इसकी इजाजत अभी तक सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दी गई है। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद वहां भारी संख्या में लोग जुटे, ऐसे में उन्हें बताया गया कि आयोजन की इजाजत अभी नहीं दी गई है। यही सूचना सभी कंपनियों को भी दी गई है।

Noida: Police have issued a notice asking companies to ensure that no religious activities are carried out in a park in Sec-58 by their employees, that includes Friday namaz.Notice also states that companies will be held responsible if employees are found offering namaz in parks. pic.twitter.com/MY9PqzuDQk